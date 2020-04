Recent Research Analysts’ Ratings Changes for Lanxess (LNXSF)

Several analysts have recently updated their ratings and price targets for Lanxess (OTCMKTS: LNXSF):

4/14/2020 – Lanxess was upgraded by analysts at Citigroup Inc from a “neutral” rating to a “buy” rating.

4/9/2020 – Lanxess had its “hold” rating reaffirmed by analysts at UBS Group AG. They wrote, “ZuRICH (dpa-AFX Analyser) – Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel fur Lanxess von 56 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf Neutral” belassen. Wegen erwarteter Belastungen durch die Corona-Krise habe er seine 2020er Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) fur die europaischen Chemiekonzerne um durchschnittlich 10 beziehungsweise 27 Prozent reduziert, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Beim EPS liege er damit rund 14 Prozent unter den durchschnittlichen Analystenschatzungen. Mit einer Nachfrage-Normalisierung im Sektor rechnet er erst im vierten Quartal 2020./edh/bek

4/7/2020 – Lanxess had its "buy" rating reaffirmed by analysts at Baader Bank. They wrote, "MuNCHEN (dpa-AFX Analyser) – Die Baader Bank hat Lanxess von Add" auf Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 60 auf 46 Euro gesenkt. Den europaischen Chemieunternehmen stehe in den kommenden drei bis vier Monaten wegen der Covid-19-Pandemie ein herber Abschwung bevor, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Gegensatz zur Zeit der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 aber sei Lanxess nun defensiver aufgestellt und durfte damit deutlich weniger anfallig fur zyklische Schwankungen sein. Zudem konnten die Aktien von der starken Bilanz des Unternehmens profitieren./la/he

4/6/2020 – Lanxess had its "buy" rating reaffirmed by analysts at HSBC Holdings plc. They wrote, "LONDON (dpa-AFX Analyser) – Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel fur Lanxess von 88 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf Buy" belassen. Noch mindestens bis Mitte des Jahres durften die Schatzungen fur die europaischen Chemieproduzenten sinken, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bis dahin sollten Anleger vor allem auf die Liquiditat der Unternehmen schauen. Nach dem Verkauf des Polybutadien-Geschafts an Saudi Aramco sei die Kapitalausstattung von Lanxess stark./bek/jha/

3/30/2020 – Lanxess had its "equal weight" rating reaffirmed by analysts at Morgan Stanley.

3/24/2020 – Lanxess had its “neutral” rating reaffirmed by analysts at JPMorgan Chase & Co..

3/23/2020 – Lanxess had its “equal weight” rating reaffirmed by analysts at Morgan Stanley.

3/19/2020 – Lanxess had its “buy” rating reaffirmed by analysts at Berenberg Bank.

3/12/2020 – Lanxess had its “buy” rating reaffirmed by analysts at Deutsche Bank AG.

2/27/2020 – Lanxess had its “sell” rating reaffirmed by analysts at Kepler Capital Markets.

Shares of OTCMKTS:LNXSF opened at $43.43 on Wednesday. The firm has a fifty day moving average price of $42.44 and a 200 day moving average price of $59.08. Lanxess AG has a fifty-two week low of $28.34 and a fifty-two week high of $71.08.

LANXESS Aktiengesellschaft, a specialty chemicals company, develops, manufactures, and markets chemical intermediates, specialty chemicals, and plastics worldwide. It operates in five segments: Advanced Intermediates, Specialty Additives, Performance Chemicals, Engineering Materials, and ARLANXEO. The Advanced Intermediates segment offers high-grade intermediates for the agrochemical and coating industries; fine chemicals as precursors and intermediates for the pharmaceutical, agrochemical, and specialty chemical industries; customer-specific specialties; organometallics; and tire chemicals.

