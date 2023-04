Investment Analysts’ Weekly Ratings Updates for Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (MUV2)

A number of firms have modified their ratings and price targets on shares of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (FRA: MUV2) recently:

4/3/2023 – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München was given a new €365.00 ($396.74) price target on by analysts at Berenberg Bank.

3/27/2023 – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München was given a new €365.00 ($396.74) price target on by analysts at Berenberg Bank.

3/21/2023 – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München was given a new €350.00 ($380.43) price target on by analysts at JPMorgan Chase & Co..

3/21/2023 – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München was given a new €365.00 ($396.74) price target on by analysts at Berenberg Bank.

2/24/2023 – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München was given a new €365.00 ($396.74) price target on by analysts at Berenberg Bank.

2/23/2023 – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München was given a new €321.00 ($348.91) price target on by analysts at UBS Group AG.

2/23/2023 – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München was given a new €355.00 ($385.87) price target on by analysts at JPMorgan Chase & Co..

2/23/2023 – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München was given a new €375.00 ($407.61) price target on by analysts at The Goldman Sachs Group, Inc..

2/23/2023 – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München was given a new €290.00 ($315.22) price target on by analysts at Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

2/23/2023 – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München was given a new €344.00 ($373.91) price target on by analysts at Royal Bank of Canada.

2/23/2023 – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München was given a new €340.00 ($369.57) price target on by analysts at Barclays PLC.

2/22/2023 – Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München was given a new €320.00 ($347.83) price target on by analysts at Jefferies Financial Group Inc..

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Price Performance

MUV2 stock traded up €5.00 ($5.43) during trading on Tuesday, hitting €329.80 ($358.48). The company had a trading volume of 233,919 shares. The company has a fifty day moving average price of €323.02 and a two-hundred day moving average price of €300.68. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München has a fifty-two week low of €166.59 ($181.08) and a fifty-two week high of €198.95 ($216.25).

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide. The company operates through five segments: Life and Health Reinsurance; Property-Casualty Reinsurance; ERGO Life and Health Germany; ERGO Property-Casualty Germany; and ERGO International.

